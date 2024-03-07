Белый дом рассматривает возможность использования денег Пентагона для помощи Украине, — СМИ

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Администрация президента США Джо Байдена взвешивает, сможет ли она привлечь около 200 миллионов долларов на финансирование армии США, чтобы оказать помощь Украине. Деньги могут быть использованы для оплаты критически важного оружия, запасов и другого оборудования.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что вопрос о пакете помощи, за который должен проголосовать Конгресс, остается в "тупике", а Украине поддержка нужна срочно.

"Финансирование может быть использовано для оплаты критически важного оружия, припасов и другого оборудования, поскольку Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, и это происходит из-за небольших территориальных продвижений российских войск за последние недели", — говорится в материале.

В агентстве добавили, что дебаты по использованию небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают безумные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины. Но возможное финансирование мизерно по сравнению с более чем 61 миллиардом долларов помощи Украине, которую Байден попросил у Конгресса.

Напомним, что лидеры Конгресса согласились на новый временный законопроект о расходах во избежание частичного закрытия правительства. Этот документ поможет избежать проблем с федеральным финансированием, а также открывает путь именно для принятия нового финансирования помощи Украине.

Также мы писали, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил, когда Конгресс примет помощь для Украины.