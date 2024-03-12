США готовят пакет военной помощи для Украины на 400 млн долларов, — Reuters

Пентагон. Фото: Wikipedia

Соединенные Штаты Америки готовят первый за последние несколько месяцев пакет военной помощи для Украины на сумму до 400 млн долларов. Его могут объявить уже во вторник, 12 марта.

Об этом пишет Reuters.

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В материале говорится, что это стало первым подобным шагом в последние месяцы, поскольку выделение дополнительных средств Украине до сих пор блокируется лидерами республиканцев в Конгрессе.

Издание со ссылкой на американских чиновников отмечает, что объявление нового пакета ожидается сегодня, 12 марта, во время встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

По словам одного из должностных лиц, финансирование этого пакета будет осуществляться за счет кредитов, возвращенных Пентагону за недавние закупки.

Ожидается, что военная помощь, в частности, будет содержать артиллерию для украинской армии.

Белый дом пытается найти пути для оказания большей военной помощи, учитывая ситуацию на поле боя и сопротивление финансированию со стороны республиканцев.

Среди прочего, чиновники рассматривают варианты ареста российских активов на сумму около 285 млрд долларов, чтобы использовать эти средства для оплаты вооружения Украине.

Напомним, Министерство обороны США обнародовало проект бюджета на 2025 финансовый год. В документе предусмотрено выделение значительной суммы — 300 млн долларов для помощи Украине.

Также советник Белого Джон Кирби заявил, что США рассматривают все возможности, чтобы помочь Украине на поле боя.