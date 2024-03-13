Байден оценил выделенную США помощь Украине как "недостаточную"

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Джо Байден отреагировал на новый пакет помощи для Украины в размере 300 миллионов долларов, включающий в себя отправку боеприпасов и военное оборудование. Президент США заявил, что это всего лишь первый шаг в обеспечении национальной безопасности и отстаивании свободы в мире.

Об этом сообщает Reuters.

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Помощь Украине

Пакет помощи, включая поставки боеприпасов и военного оборудования, стал возможным благодаря средствам, сэкономленным в ходе выполнения предварительных контрактов Пентагона, подчеркнул Байден. Президент назвал эту помощь экстренной и убежден, что она поможет Украине в трудной ситуации.

"То, что мы одобрили сегодня совсем недостаточно. Конгресс должен немедленно принять предложенный обеими партиями законопроект о национальной безопасности, включающий помощь Украине", — отметил Байден в ходе переговоров в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьером Дональдом Туском.

Президент США подчеркнул, что необходимо действовать, пока российский лидер Владимир Путин не создал угрозу мировому порядку.

"Мы должны действовать, пока не будет слишком поздно. Пока не поздно. Потому что, как помнит Польша, Россия не остановится в Украине. По-моему, Путин продолжит идти вперед, что создаст угрозу для Европы, США и всего свободного мира", — подчеркнул Байден.

Ситуация с финансированием помощи Украине осложнена разногласиями между республиканцами и демократами в Конгрессе по вопросам защиты границы. Помощь необходима для продолжения поставок оружия и другого военного оборудования. В последнее время Сенат США принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня, но для его вступления в силу необходима поддержка Палаты представителей и подпись президента. Байден призвал конгрессменов к скорейшему принятию важных решений с целью укрепления безопасности в регионе.

Напомним, что Пентагон запросил у Конгресса США средства для Украины в бюджете на следующий год.

Также мы писали о том, что представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Министерство обороны США и администрация американского президента Джо Байдена призывают Конгресс к принятию пакета с дополнительным финансированием для Украины в размере более 60 млрд долларов.