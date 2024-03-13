Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Байден оцінив виділену США допомогу Україні, як "недостатню" arrow

Байден оцінив виділену США допомогу Україні, як "недостатню"

13 березня 2024 08:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Байден оцінив виділену США допомогу Україні, як "недостатню"
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Джо Байден відреагував на новий пакет допомоги для України у розмірі 300 мільйонів доларів, що включає відправку боєприпасів і військове обладнання. Президент США заявив, що це лише перший крок у забезпеченні національної безпеки та відстоюванні свободи в світі. 

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Допомога Україні

Пакет допомоги, включаючи постачання боєприпасів та військового обладнання, став можливим завдяки коштам, зекономленим у ході виконання попередніх контрактів Пентагону, наголосив Байден. Президент назвав цю допомогу екстреною та висловив переконання, що вона допоможе Україні в трудній ситуації.

"Того, що ми схвалили сьогодні зовсім недостатньо. Конгрес має негайно ухвалити запропонований обома партіями законопроект про національну безпеку, який включає допомогу Україні", — відзначив Байден під час переговорів у Вашингтоні з президентом Польщі Анджеєм Дудою та польським прем'єром Дональдом Туском.

Президент США підкреслив, що необхідно діяти, поки російський лідер Володимир Путін не створив загрози світовому порядку.

"Ми повинні діяти, поки не буде надто пізно. Поки не пізно. Тому що, як пам'ятає Польща, Росія не зупиниться в Україні. На мою думку, Путін продовжить йти вперед, що створить загрозу для Європи, США та всього вільного світу", — підкреслив Байден.

Ситуація з фінансуванням допомоги Україні ускладнена розбіжностями між республіканцями та демократами в Конгресі щодо питань захисту кордону. Допомога необхідна для продовження постачання зброї та іншого військового обладнання. Останнім часом, Сенат США ухвалив окремий законопроект із грошима для України, Ізраїлю та Тайваню, але для його набуття чинності необхідно підтримка Палати представників та підпис президента. Байден закликав конгресменів до швидкого прийняття важливих рішень з метою зміцнення безпеки у регіоні.

Нагадаємо, що Пентагон запросив у Конгресу США кошти для України в бюджеті на наступний рік. 

Також ми писали про те, що речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Міністерство оборони США та адміністрація американського президента Джо Байдена закликають Конгрес до ухвалення пакета з додатковим фінансуванням для України в розмірі понад 60 млрд доларів.

Джо Байден
військова допомога
Україна
боєприпаси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування