Байден оцінив виділену США допомогу Україні, як "недостатню"

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Джо Байден відреагував на новий пакет допомоги для України у розмірі 300 мільйонів доларів, що включає відправку боєприпасів і військове обладнання. Президент США заявив, що це лише перший крок у забезпеченні національної безпеки та відстоюванні свободи в світі.

Про це повідомляє Reuters.

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Допомога Україні

Пакет допомоги, включаючи постачання боєприпасів та військового обладнання, став можливим завдяки коштам, зекономленим у ході виконання попередніх контрактів Пентагону, наголосив Байден. Президент назвав цю допомогу екстреною та висловив переконання, що вона допоможе Україні в трудній ситуації.

"Того, що ми схвалили сьогодні зовсім недостатньо. Конгрес має негайно ухвалити запропонований обома партіями законопроект про національну безпеку, який включає допомогу Україні", — відзначив Байден під час переговорів у Вашингтоні з президентом Польщі Анджеєм Дудою та польським прем'єром Дональдом Туском.

Президент США підкреслив, що необхідно діяти, поки російський лідер Володимир Путін не створив загрози світовому порядку.

"Ми повинні діяти, поки не буде надто пізно. Поки не пізно. Тому що, як пам'ятає Польща, Росія не зупиниться в Україні. На мою думку, Путін продовжить йти вперед, що створить загрозу для Європи, США та всього вільного світу", — підкреслив Байден.

Ситуація з фінансуванням допомоги Україні ускладнена розбіжностями між республіканцями та демократами в Конгресі щодо питань захисту кордону. Допомога необхідна для продовження постачання зброї та іншого військового обладнання. Останнім часом, Сенат США ухвалив окремий законопроект із грошима для України, Ізраїлю та Тайваню, але для його набуття чинності необхідно підтримка Палати представників та підпис президента. Байден закликав конгресменів до швидкого прийняття важливих рішень з метою зміцнення безпеки у регіоні.

Нагадаємо, що Пентагон запросив у Конгресу США кошти для України в бюджеті на наступний рік.

Також ми писали про те, що речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Міністерство оборони США та адміністрація американського президента Джо Байдена закликають Конгрес до ухвалення пакета з додатковим фінансуванням для України в розмірі понад 60 млрд доларів.