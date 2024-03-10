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Чехія надасть Україні 800 тисяч артилерійських боєприпасів, — Bild

10 березня 2024 21:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чехія надасть Україні 800 тисяч артилерійських боєприпасів, — Bild
Президент Чехії Петр Павел. Фото: АР
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Чехії Петр Павел заявив про намір поставити Україні 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів. Він зазначив, що ці поставки можуть бути здійснені протягом кількох тижнів за умови відсутності серйозних перешкод.

Про це повідомило видання Bild у неділю, 10 березня.

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Постачання артилерійських боєприпасів для України

Видання пише, що Чехія змогла досягти того, що не вдалося Європейському Союзу: ЄС зміг надати Україні лише частину з обіцяного мільйона артилерійських снарядів.

В останні місяці уряд Павела вів таємні переговори щодо придбання боєприпасів за межами ЄС. У результаті Чехія планує передати 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч снарядів калібру 122 мм.

Джерела постачання боєприпасів не розкриваються, проте передбачається, що це можуть бути Південна Корея, Туреччина чи країни Південної Африки.

Нагадаємо, раніше у Франції заявили, що підтримають ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України.

Також у Литві оголосили про підтримку ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Держава погодить оборонну співпрацю та постачатиме боєприпаси ЗСУ.

Європейський союз
Чехія
військова допомога
Україна
боєприпаси
війна в Україні

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