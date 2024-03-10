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Чехия предоставит Украине 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, — Bild

10 марта 2024 21:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Чехия предоставит Украине 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, — Bild
Президент Чехии Петр Павел. Фото: АР
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Чехии Петр Павел заявил о намерении поставить Украине 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. Он отметил, что эти поставки могут быть осуществлены в течение нескольких недель, при условии отсутствия серьезных препятствий.

Об этом сообщило издание Bild в воскресенье, 10 марта.

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Издание пишет, что Чехия смогла добиться того, что не удалось Европейскому Союзу: ЕС смог предоставить Украине только часть из обещанного миллиона артиллерийских снарядов.

В последние месяцы правительство Павела вело тайные переговоры о приобретении боеприпасов за пределами ЕС. В итоге, Чехия планирует передать 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. 

Источники поставок боеприпасов не раскрываются, однако предполагается, что это могут быть Южная Корея, Турция или страны Южной Африки.

Напомним, ранее во Франции заявили, что поддержат инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины.

Также в Литве объявили о поддержании инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Государство согласует оборонное сотрудничество и будет поставлять боеприпасы ВСУ.

Европейский союз
Чехия
военная помощь
Украина
боеприпасы
война в Украине

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