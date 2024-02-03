Чехия просит ЕС купить боеприпасы для Украины вне Союза
Чешское правительство предлагает Европейскому Союзу приобрести для Украины около 450 тысяч боеприпасов у иностранных компаний. Предложение выдвинуто на фоне провала поставок вооружения от ЕС для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Politico.
Чехия хочет купить оружие для Украины вне ЕС
Как сообщил один дипломат, заявление о 450 тысячах боеприпасов озвучили министры обороны ЕС на неформальной встрече во время саммита в Брюсселе 31 января.
Politico вспоминает, что в начале 2023 года, когда ЕС пересматривал обязательства по военной помощи, Франция настояла на местном производстве оружия, а не вне Союза. Просьба Чехии увеличивает вероятность того, что ЕС обратится к оружейным компаниям Южной Кореи, Турции и Южной Африки.
Издание приводит слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы, который отметил, что вооружение, прибывшее из-за пределов Европейского Союза, поможет объединению выполнить обещание.
Помощь Украине от союзников
Напомним, что Европейский Союз с начала полномасштабной российской агрессии предоставил Украине 28 миллиардов евро военной помощи. Кроме того, в текущем году тоже планируют выделить определенную сумму.
Также мы сообщали, что лидеры стран-участниц ЕС, в том числе Чехия, Германия, Дания, Эстония и Нидерланды, опубликовали письмо 31 января с призывом усилить военную помощь Украине.
Добавим, что Литва передала Украине 2 февраля тысячу боеприпасов для противотанковых гранатометов "Карл Густав" и системы дистанционного подрыва RISE-1. В стране подчеркнули, что это тоже вклад в собственную безопасность.
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