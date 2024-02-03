Чехия просит ЕС купить боеприпасы для Украины вне Союза

Военный осматривает артиллерийские боеприпасы. Фото: wikimedia.org

Чешское правительство предлагает Европейскому Союзу приобрести для Украины около 450 тысяч боеприпасов у иностранных компаний. Предложение выдвинуто на фоне провала поставок вооружения от ЕС для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Politico.

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Как сообщил один дипломат, заявление о 450 тысячах боеприпасов озвучили министры обороны ЕС на неформальной встрече во время саммита в Брюсселе 31 января.

Politico вспоминает, что в начале 2023 года, когда ЕС пересматривал обязательства по военной помощи, Франция настояла на местном производстве оружия, а не вне Союза. Просьба Чехии увеличивает вероятность того, что ЕС обратится к оружейным компаниям Южной Кореи, Турции и Южной Африки.

Издание приводит слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы, который отметил, что вооружение, прибывшее из-за пределов Европейского Союза, поможет объединению выполнить обещание.

Помощь Украине от союзников

Напомним, что Европейский Союз с начала полномасштабной российской агрессии предоставил Украине 28 миллиардов евро военной помощи. Кроме того, в текущем году тоже планируют выделить определенную сумму.

Также мы сообщали, что лидеры стран-участниц ЕС, в том числе Чехия, Германия, Дания, Эстония и Нидерланды, опубликовали письмо 31 января с призывом усилить военную помощь Украине.

Добавим, что Литва передала Украине 2 февраля тысячу боеприпасов для противотанковых гранатометов "Карл Густав" и системы дистанционного подрыва RISE-1. В стране подчеркнули, что это тоже вклад в собственную безопасность.