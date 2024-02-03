Чехія просить ЄС купити боєприпаси для України за межами Союзу

Військовий оглядає артилерійські боєприпаси. Фото: wikimedia.org

Чеський уряд пропонує Європейському Союзу придбати для України близько 450 тисяч боєприпасів в іноземних компаній. Пропозиція висунута на тлі провалу постачання озброєння від ЄС для Збройних сил України.

Про це повідомляє Politico.

Читайте також:

Чехія хоче купити зброю для України за межами ЄС

Як повідомив виданню один дипломат, заяву про 450 тисяч боєприпасів озвучили міністри оборони ЄС на неформальній зустрічі під час саміту в Брюсселі 31 січня.

Politico згадує, що на початку 2023 року, коли ЄС переглядав зобов’язання щодо військової допомоги, Франція наполягла на місцевому виробництву зброї, а не за межами Союзу. Прохання Чехії збільшує ймовірність, що ЄС звернеться до збройових компаній Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки.

Видання наводить слова прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, який наголосив, що озброєння, прибуле з-за меж Європейського Союзу, допоможе об'єднанню виконати обіцянку.

Допомога Україні від союзників

Нагадаємо, що Європейський Союз від початку повномасштабної російської агресії надав Україні 28 мільярдів євро військової допомоги. Крім того, цьогоріч теж планують виділити певну суму.

Також ми повідомляли, що лідери країн-учасниць ЄС, серед яких Чехія, Німеччина, Данія, Естонія та Нідерланди, опублікували лист 31 січня із закликом посилити військову допомогу Україні.

Додамо, що Литва передала Україні 2 лютого тисячу боєприпасів для протитанкових гранатометів "Карл Густав" та системи дистанційного підриву RISE-1. В країні наголосили, що це також вклад у власну безпеку.