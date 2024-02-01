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Лідери країн ЄС опублікували лист-заклик посилити військову допомогу Україні

1 лютого 2024 00:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Лідери країн ЄС опублікували лист-заклик посилити військову допомогу Україні
Танк Leopard 2, який перебуває на озброєнні ЗСУ. Фото ілюстративне: Міноборони Литви
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Лідери країн-учасниць ЄС опублікували лист із закликом про посилення військової допомоги України. У ньому вони закликають союзників України виконувати свої зобов'язання. 

Про це повідомляє Financial Times

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Як зазначається у листі: взяті союзниками зобов’язання про військову допомогу не відповідають потребам України. Лідери закликали посилити постачання, оскільки за їх словами, Україна стає форпостом для захисту Європи. 

"Необхідно розширити промислові потужності в Європі. Тягар настільки великий, що всі держави мають зробити все можливе, щоб підтримати Україну — це рішення має ухвалити кожна країна. Росія нікого не чекає, і діяти потрібно вже зараз", — йдеться у листі.

Лист підписали:

  • канцлер Німеччини Олаф Шольц;
  • прем’єрка Данії Метте Фредеріксен; 
  • прем'єрка Естонії Кая Каллас;
  • прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала;
  • та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Нагадаємо, що сьогодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що незабаром російська армія відчує "сюрпризи" на полі бою. Таким чином, вона заявила, що до українських армійців вже поспішає вантаж з керованими бомбами GLSDB для наземного запуску.  

Додамо, що Кувейт хоче передати Україні сто танків М-84АБ, які є модифікацією радянсько-югославських середніх танків Т-72М. Машини спочатку доправлять до Хорватії для ремонту та модернізації, після чого вони поїдуть до України.

Німеччина
Естонія
Чехія
Нідерланди
військова допомога
Україна

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