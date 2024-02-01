Лидеры стран ЕС опубликовали письмо-призыв усилить военную помощь Украине
Лидеры стран-участниц ЕС опубликовали письмо с призывом об усилении военной помощи Украины. В нем они призывают союзников Украины выполнять свои обязательства.
Об этом сообщает Financial Times.
В ЕС призвали союзников Украины выполнять свои обязанности
Как говорится в письме: взятые союзниками обязательства о военной помощи не отвечают потребностям Украины. Лидеры призвали усилить поставки, поскольку, по их словам, Украина становится форпостом для защиты Европы.
"Необходимо расширить промышленные мощности в Европе. Бремя настолько велико, что все государства должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину — это решение должно принять каждая страна. Россия никого не ждет, и действовать нужно уже сейчас", — говорится в письме.
Письмо подписали:
- канцлер Германии Олаф Шольц;
- премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен;
- премьер-министр Эстонии Кая Каллас;
- премьер-министр Чехии Петр Фиала;
- и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Напомним, что сегодня заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что вскоре российская армия почувствует "сюрпризы" на поле боя. Таким образом она заявила, что к украинским армейцам уже спешит груз с управляемыми бомбами GLSDB для наземного запуска.
Добавим, что Кувейт хочет передать Украине сто танков М-84АБ, модификацию советско-югославских средних танков Т-72М. Машины сначала доставят в Хорватию для ремонта и модернизации, после чего они отправятся в Украину.
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