Лидеры стран ЕС опубликовали письмо-призыв усилить военную помощь Украине

Танк Leopard 2, находящийся на вооружении ВСУ. Фото иллюстративное: Минобороны Литвы

Лидеры стран-участниц ЕС опубликовали письмо с призывом об усилении военной помощи Украины. В нем они призывают союзников Украины выполнять свои обязательства.

Об этом сообщает Financial Times.

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Как говорится в письме: взятые союзниками обязательства о военной помощи не отвечают потребностям Украины. Лидеры призвали усилить поставки, поскольку, по их словам, Украина становится форпостом для защиты Европы.

"Необходимо расширить промышленные мощности в Европе. Бремя настолько велико, что все государства должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину — это решение должно принять каждая страна. Россия никого не ждет, и действовать нужно уже сейчас", — говорится в письме.

Письмо подписали:

канцлер Германии Олаф Шольц;

премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен;

премьер-министр Эстонии Кая Каллас;

премьер-министр Чехии Петр Фиала;

и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Напомним, что сегодня заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что вскоре российская армия почувствует "сюрпризы" на поле боя. Таким образом она заявила, что к украинским армейцам уже спешит груз с управляемыми бомбами GLSDB для наземного запуска.

Добавим, что Кувейт хочет передать Украине сто танков М-84АБ, модификацию советско-югославских средних танков Т-72М. Машины сначала доставят в Хорватию для ремонта и модернизации, после чего они отправятся в Украину.