ЗСУ отримають зброю, якої немає навіть у США — Нуланд розповила подробиці

Американський винищувач F-22 "Раптор" та крилаті бомби GLSDB. Фото ілюстративне: оф.сайт ВПС США

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що незабаром російська армія відчує "сюрпризи" на полі бою. Таким чином, вона заявила, що до українських армійців вже поспішає вантаж з керованих бомб GLSDB для наземного запуску.

Про це політикиня заявила під час свого брифінгу у Києві.

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На думку урядовиці, вона очікує, що нова зброя допоможе ефективніше завдавати ударів російській армії, тим самим здобуваючи для України паритет на полі бою.

"Я маю сказати, що залишаю сьогодні Київ з великою впевненістю в єдності та рішучості українського народу щодо 2024 року. Я також упевнена, що попри те, що Україна зміцнює свій захист, Путіна чекають сюрпризи на полі бою. І Україна доб'ється дуже великих успіхів", — наголосила Вікторія Нуланд.

GLSDB — що відомо

Відзначимо, що наземної версії GLSDB в армії США на озброєнні немає, оскільки там надали перевагу повітряній модифікації для передових винищувачів F-22 "Раптор" та F-35 "Лайтнінг", а також і для стратегічних бомбардувальників B-2 "Спіріт".

Наземний варіант, який отримає Україна, набагато менший за розмірами, має реактивний двигун М26, на кшталт боєприпасів для РСЗВ M270 та HIMARS (з яких проводиться запуск), а також носову систему спрощеного керування, яка знаходиться у дронах-камікадзе Switchblade. Таким чином, завдяки такій конструкції наземна версія бомби здатна летіти на 150 км (що далі за базові снаряди від HIMARS), та здатна пробивати півтора метра залізобетонного шару.

Нагадаємо, що сьогодні Вікторія Нуланд прибула з візитом до Києва, де її зустріла надзвичайна та повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк.

Водночас Україна та США посилюють свою співпрацю щодо сфери контролю у використанні міжнародної допомоги. Тому міністр оборони Рустем Умєров сьогодні, 31 січня, зустрівся з Генеральним Інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві, аби обговорити це питання.