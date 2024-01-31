ВСУ получат оружие, которого нет даже в США — Нуланд рассказала подробности

Американский истребитель F-22 "Раптор" и крылатые бомбы GLSDB. Фото иллюстративный: оф.сайт ВВС США

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что вскоре российская армия почувствует "сюрпризы" на поле боя. Таким образом она заявила, что к украинским армейцам уже спешит груз из управляемых бомб GLSDB для наземного запуска.

Об этом политика заявила во время своего брифинга в Киеве.

Читайте также:

ВСУ получат новое оружие от США

По мнению чиновника, она ожидает, что новое оружие поможет эффективнее наносить удары российской армии, тем самым приобретая для Украины паритет на поле боя.

"Я должна сказать, что покидаю сегодня Киев с большой уверенностью в единстве и решительности украинского народа относительно 2024 года. Я также уверена, что, несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших" успехов", — подчеркнула Виктория Нуланд.

GLSDB — что известно

Отметим, что наземной версии GLSDB в армии США на вооружении нет, поскольку там предпочли воздушную модификацию для передовых истребителей F-22 "Раптор" и F-35 "Лайтнинг", а также и для стратегических бомбардировщиков B-2 "Спирит".

Наземный вариант, который получит Украина, намного меньше по размерам, имеет реактивный двигатель М26, как у боеприпасов для РСЗО M270 и HIMARS (из которых производится запуск), а также носовую систему упрощенного управления, которая находится в дронах-камикадзе Switchblade. Таким образом, благодаря такой конструкции наземная версия бомбы способна лететь на 150 км (что дальше базовых снарядов от HIMARS), и способна пробивать полтора метра железобетонного слоя.

Напомним, что сегодня Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев, где ее встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

В то же время, Украина и США усиливают свое сотрудничество в сфере контроля в использовании международной помощи. Поэтому министр обороны Рустем Умеров сегодня, 31 января, встретился с Генеральным Инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем в Киеве, чтобы обсудить этот вопрос.