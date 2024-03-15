Одна из стран Европы присоединится к чешской инициативе о закупке снарядов для Украины
Португалия хочет присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Известно, что на это потратят 100 миллионов евро.
Об этом сообщает Министерство обороны страны.
Португалия поможет закупить боеприпасы для Украины
"Учитывая обязательства Португалии поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с международно признанными границами, Устав Организации Объединенных Наций и международного права, Совет министров сегодня одобрил резолюцию, позволяющую потратить на эти цели до 100 миллионов евро", — говорится в прессрелизе ведомства.
Всего по состоянию на сегодняшний день к чешской инициативе присоединились 14 стран.
Напомним, Швеция пообещала выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины.
Кроме того, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен проведет переговоры с властями Австрии по оказанию Украине гуманитарной помощи.
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