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Одна из стран Европы присоединится к чешской инициативе о закупке снарядов для Украины

15 марта 2024 15:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Одна из стран Европы присоединится к чешской инициативе о закупке снарядов для Украины
Производство боеприпасов. Фото иллюстративное: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Португалия хочет присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Известно, что на это потратят 100 миллионов евро.

Об этом сообщает Министерство обороны страны.

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"Учитывая обязательства Португалии поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с международно признанными границами, Устав Организации Объединенных Наций и международного права, Совет министров сегодня одобрил резолюцию, позволяющую потратить на эти цели до 100 миллионов евро", — говорится в прессрелизе ведомства.

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Заявление министерства обороны Португалии. Фото: скриншот

Всего по состоянию на сегодняшний день к чешской инициативе присоединились 14 стран.

Напомним, Швеция пообещала выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины.

Кроме того, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен проведет переговоры с властями Австрии по оказанию Украине гуманитарной помощи.

война
ВСУ
Португалия
военная помощь
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война в Украине

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