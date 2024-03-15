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Швеція пообіцяла надати 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України

15 березня 2024 15:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Швеція пообіцяла надати 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Фото: EPA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Шведський уряд оголосив про свій намір підтримати чеську ініціативу, спрямовану на подання 30 млн євро на купівлю боєприпасів для України Це рішення стане частиною 15-го пакету військової допомоги Києву.

Про це йдеться у повідомленні уряду Швеції у п'ятницю, 15 березня.

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За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, Україна терміново потребує артилерійських боєприпасів. Він зазначив, що Чехія знайшла способи придбати значну кількість таких боєприпасів на міжнародному ринку для їхньої подальшої передачі Україні.

"Наш уряд готовий підтримати Чеську Республіку в цій важливій місії", — заявив Йонсон.

Варто зазначити, що ця ініціатива наголошує на активній ролі Швеції у наданні військової підтримки Україні на тлі її гострих потреб у боєприпасах, особливо в секторі артилерії, і є частиною ширших зусиль Європи щодо підтримки України у її боротьбі.

Нагадаємо, чеський прем'єр-міністр Петро Фіала не розкрив деталі постачання снарядів Україні через присутність словацького прем'єра Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами.

Крім того, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен проведе переговори з владою Австрії щодо надання Україні гуманітарної допомоги.

Чехія
військова допомога
Швеція
Україна
боєприпаси
війна в Україні

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