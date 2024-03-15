Премьер Чехии не раскрыл детали поставок снарядов Украине в присутствии Фицо, — СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Global Look Press

Чешский премьер-министр Петр Фиала скорректировал свое выступление перед союзниками на встрече в Париже. Во время своего выступления чиновник не раскрыл детали поставок снарядов Украине из-за присутствия словацкого премьера Роберта Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

Об этом сообщило издание Aktualne в пятницу, 15 марта.

Читайте также:

Обсуждение поставок снарядов Украине

Согласно предоставленным данным, встреча, инициированная президентом Франции Эммануэлем Макроном три недели назад, направлена на обсуждение способов удовлетворения срочных потребностей Украины.

Изначально Фиала планировал подробно рассказать о возможности приобретения Чехией 800 тысяч снарядов для Украины из третьих стран, включая их происхождение и стоимость. Однако узнав о приглашении Фицо, Фиала решил исключить некоторые детали из своего выступления, опасаясь утечки стратегически важной информации в Москву через словацкого премьера.

По информации чешских дипломатов, об этом решении Фиала сообщил в беседах с несколькими лидерами отдельно.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно высказывался в пользу России. Так, он заявил, что единственный способ прекратить войну в Украине — это отдать часть территории захватчикам.

Также Фицо утверждает, что Соединенные Штаты полностью контролируют Украину.