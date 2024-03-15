Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Премьер Чехии не раскрыл детали поставок снарядов Украине в присутствии Фицо, — СМИ arrow

Премьер Чехии не раскрыл детали поставок снарядов Украине в присутствии Фицо, — СМИ

15 марта 2024 10:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Премьер Чехии не раскрыл детали поставок снарядов Украине в присутствии Фицо, — СМИ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Чешский премьер-министр Петр Фиала скорректировал свое выступление перед союзниками на встрече в Париже. Во время своего выступления чиновник не раскрыл детали поставок снарядов Украине из-за присутствия словацкого премьера Роберта Фицо, известного своими пророссийскими взглядами. 

Об этом сообщило издание Aktualne в пятницу, 15 марта.

Читайте также:

Обсуждение поставок снарядов Украине

Согласно предоставленным данным, встреча, инициированная президентом Франции Эммануэлем Макроном три недели назад, направлена на обсуждение способов удовлетворения срочных потребностей Украины.

Изначально Фиала планировал подробно рассказать о возможности приобретения Чехией 800 тысяч снарядов для Украины из третьих стран, включая их происхождение и стоимость. Однако узнав о приглашении Фицо, Фиала решил исключить некоторые детали из своего выступления, опасаясь утечки стратегически важной информации в Москву через словацкого премьера. 

По информации чешских дипломатов, об этом решении Фиала сообщил в беседах с несколькими лидерами отдельно.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно высказывался в пользу России. Так, он заявил, что единственный способ прекратить войну в Украине — это отдать часть территории захватчикам.

Также Фицо утверждает, что Соединенные Штаты полностью контролируют Украину.

Эммануэль Макрон
Чехия
военная помощь
Словакия
Украина
война в Украине
Роберт Фицо

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше