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В Словакии тысячи человек вышли на протесты против правительства Фицо, — Reuters

13 марта 2024 00:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Словакии тысячи человек вышли на протесты против правительства Фицо, — Reuters
Протесты в поддержку Украины в Словакии. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В словацкой столице Братислава на протесты против действий правительства и в поддержку Украины вышли 5 тысяч человек. Как известно, правительство страны хочет возобновить связи с Россией.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 12 марта.

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Что известно о протестах в Словакии

"Правительство премьер-министра Роберта Фицо вызвало беспокойство среди критиков после прихода к власти в октябре прошлого года своей резкой критикой европейской военной помощи Украине и его стремлением восстановить связи с Россией как культурные, так и политические", — отмечает издание.

Протесты в поддержку Украины в Словакии
Протесты в поддержку Украины в Словакии. Фото: Reuters

Митинг начался с сигнала воздушной тревоги. По словам организатора протеста Михала Гворецкого, "люди в Украине слышат это каждый день".

По данным организаторов, на акцию протеста пришли пять тысяч небезразличных людей.

Протесты в поддержку Украины в Словакии
Протесты в поддержку Украины в Словакии. Фото: Reuters

Позиция словацкого премьера Фицо

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно высказывался в пользу России. Так, он заявил, что единственный способ прекратить войну в Украине — это отдать часть территории захватчикам.

Также словацкий премьер недавно в очередной раз отметил свое утверждение о том, что выступает против членства Украины в НАТО.

Кроме того, Фицо также утверждает, что Соединенные Штаты полностью контролируют Украину.

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Словакия
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Роберт Фицо

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