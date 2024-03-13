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У Словаччині тисячі людей вийшли на протести проти уряду Фіцо, — Reuters

13 березня 2024 00:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Словаччині тисячі людей вийшли на протести проти уряду Фіцо, — Reuters
Протести на підтримку України в Словаччині. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У словацькій столиці Братислава на протести проти дій уряду та на підтримку України вийшли 5 тисяч людей. Як відомо, уряд країни хоче відновити зв'язки з Росією.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 12 березня.

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Що відомо про протести у Словаччині 

"Уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо викликав занепокоєння серед критиків після приходу до влади в жовтні минулого року своєю різкою критикою європейської військової допомоги Україні та його прагненням відновити зв’язки з Росією як культурні, так і політичні", — зазначає видання.

Протести на підтримку України в Словаччині
Протести на підтримку України в Словаччині. Фото: Reuters

Мітинг почався з сигналу повітряної тривоги. За словами організатора протесту Міхала Гворецького, "люди в Україні чують це щодня". 

За даними організаторів, на акцію протесту прийшли п'ять тисяч небайдужих людей.

Протести на підтримку України в Словаччині
Протести на підтримку України в Словаччині. Фото: Reuters

Позиція словацького прем'єра Фіцо

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово висловлювався на користь Росії. Так, він заявив, що єдиний спосіб припинити війну в Україні — це віддати частину території загарбникам.

Також словацький прем'єр нещодавно вкотре наголосив на своєму твердженні про те, що виступає проти членства України в НАТО.

Крім того, Фіцо також стверджує, що Сполучені Штати повністю контролюють Україну.

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Словаччина
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війна в Україні
Росія
Роберт Фіцо

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