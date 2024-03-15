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Прем'єр Чехії не розкрив деталі постачання снарядів Україні в присутності Фіцо, — ЗМІ

15 березня 2024 10:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прем'єр Чехії не розкрив деталі постачання снарядів Україні в присутності Фіцо, — ЗМІ
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Чеський прем'єр-міністр Петро Фіала скоригував свій виступ перед союзниками на зустрічі у Парижі. Під час свого виступу чиновник не розкрив деталі постачання снарядів Україні через присутність словацького прем'єра Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами.

Про це повідомило видання Aktualne у п'ятницю, 15 березня.

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Обговорення постачання снарядів Україні

Згідно з наданими даними, зустріч, ініційована президентом Франції Емманюелем Макроном три тижні тому, спрямована на обговорення способів задоволення термінових потреб України.

Спочатку Фіала планував докладно розповісти про можливість придбання Чехією 800 тисяч снарядів для України з третіх країн, включаючи їхнє походження та вартість. Однак, дізнавшись про запрошення Фіцо, Фіала вирішив виключити деякі деталі зі свого виступу, побоюючись витоку стратегічно важливої інформації до Москви через словацького прем'єра.

За інформацією чеських дипломатів, про це рішення Фіала повідомив у бесідах із кількома лідерами окремо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово висловлювався за Росії. Так він заявив, що єдиний спосіб припинити війну в Україні — це віддати частину території загарбникам.

Також Фіцо стверджує, що Сполучені Штати повністю контролюють Україну.

Емманюель Макрон
Чехія
військова допомога
Словаччина
Україна
війна в Україні
Роберт Фіцо

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