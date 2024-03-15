Швеция пообещала предоставить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: EPA

Шведское правительство объявило о своем намерении поддержать чешскую инициативу, направленную на представлении 30 млн евро на покупку боеприпасов для Украины Это решение станет частью 15-го пакета военной помощи Киеву.

Об этом говорится в сообщении правительства Швеции в пятницу, 15 марта.

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По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, Украина срочно нуждается в артиллерийских боеприпасах. Он указал, что Чехия нашла способы приобрести значительное количество таких боеприпасов на международном рынке для их последующей передачи Украине.

"Наше правительство готово поддержать Чешскую Республику в этой важной миссии", — заявил Йонсон.

Стоит отметить, что эта инициатива подчеркивает активную роль Швеции в предоставлении военной поддержки Украине на фоне ее острых потребностей в боеприпасах, особенно в секторе артиллерии, и является частью более широких усилий Европы по поддержке Украины в ее борьбе.

Напомним, чешский премьер-министр Петр Фиала не раскрыл детали поставок снарядов Украине из-за присутствия словацкого премьера Роберта Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

Кроме того, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен проведет переговоры с властями Австрии о предоставлении Украине гуманитарной помощи.