В ЕС предупредили Европу о возможной войне с РФ

Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил страны Европы о возможной войне с Россией. В связи с этим он призвал страны готовиться к вооруженному конфликту, а также увеличить инвестиции в оборону, ведь в этом вопросе, по его мнению, Европейскому Союзу не следует полагаться исключительно на США.

Об этом пишет издание Financial Times.

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"Вокруг нас бесспорно надвигается война. Высокоинтенсивная конвенционная война в Европе больше не фантазия", — сказал Боррель, предупреждая о войне в Европе.

Он добавил, что Россия представляет угрозу для Европы не только из-за войны в Украине, но и из-за гибридных атак на страны-члены ЕС.

Издание подчеркивает, что Боррель впервые открыто заговорил о вероятности столкновения с РФ. В целом отмечается, что риторика еврокомиссара значительно изменилась за последнее время — еще в конце марта дипломат подверг критике тех, кто предупреждал Европу о войне.

Напомним, новый министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил, что правительство во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в Европейский Союз.

Кроме того, Евросовет призвал быстро одобрить переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС.