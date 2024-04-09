В ЕС предупредили Европу о возможной войне с РФ
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил страны Европы о возможной войне с Россией. В связи с этим он призвал страны готовиться к вооруженному конфликту, а также увеличить инвестиции в оборону, ведь в этом вопросе, по его мнению, Европейскому Союзу не следует полагаться исключительно на США.
Об этом пишет издание Financial Times.
Что еще сказал Боррель
"Вокруг нас бесспорно надвигается война. Высокоинтенсивная конвенционная война в Европе больше не фантазия", — сказал Боррель, предупреждая о войне в Европе.
Он добавил, что Россия представляет угрозу для Европы не только из-за войны в Украине, но и из-за гибридных атак на страны-члены ЕС.
Издание подчеркивает, что Боррель впервые открыто заговорил о вероятности столкновения с РФ. В целом отмечается, что риторика еврокомиссара значительно изменилась за последнее время — еще в конце марта дипломат подверг критике тех, кто предупреждал Европу о войне.
Напомним, новый министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил, что правительство во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в Европейский Союз.
Кроме того, Евросовет призвал быстро одобрить переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС.
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