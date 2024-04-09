Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В ЕС предупредили Европу о возможной войне с РФ arrow

В ЕС предупредили Европу о возможной войне с РФ

9 апреля 2024 15:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ЕС предупредили Европу о возможной войне с РФ
Жозеп Боррель. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил страны Европы о возможной войне с Россией. В связи с этим он призвал страны готовиться к вооруженному конфликту, а также увеличить инвестиции в оборону, ведь в этом вопросе, по его мнению, Европейскому Союзу не следует полагаться исключительно на США.

Об этом пишет издание Financial Times.

Читайте также:

Что еще сказал Боррель

"Вокруг нас бесспорно надвигается война. Высокоинтенсивная конвенционная война в Европе больше не фантазия", — сказал Боррель, предупреждая о войне в Европе.

Он добавил, что Россия представляет угрозу для Европы не только из-за войны в Украине, но и из-за гибридных атак на страны-члены ЕС.

Издание подчеркивает, что Боррель впервые открыто заговорил о вероятности столкновения с РФ. В целом отмечается, что риторика еврокомиссара значительно изменилась за последнее время — еще в конце марта дипломат подверг критике тех, кто предупреждал Европу о войне.

Напомним, новый министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил, что правительство во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в Европейский Союз.

Кроме того, Евросовет призвал быстро одобрить переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС.

война
Европа
Жозеп Боррель
ЕС
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку