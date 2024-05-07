Сколько замороженных активов РФ направят на закупку оружия для Украины — Шольц назвал цифру

Олаф Шольц. Фото: rbc.ua

Замороженные российские активы следует потратить на закупку оружия для Украины. Вооружение для украинской армии можно закупать не только в Европе, но и во всем мире.

Как сообщает издание Reuters, такое заявление в понедельник, 6 мая, во время пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, премьер-министром Эстонии Каей Каллас и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Риге сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

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Шольц отметил, что в Европе достигли договоренности по использованию около 90% доходов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских активов, на приобретение оружия для украинцев.

"Важно, чтобы мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и для закупок по всему миру", — сказал он.

Также канцлер добавил, что важно поставить оружие быстро, а не когда построят новую фабрику.

По данным Reuters, около 70% всех замороженных на Западе российских активов хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии. Он имеет ценные бумаги и наличные деньги российского Центробанка на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро.

Напомним, в марте Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложил использовать замороженные российские активы для закупки оружия для Украины и поддержки его обороноспособности.

Также мы сообщали, что, по мнению главы дипломатии Европейского союза, страны ЕС могли бы закупать вооружение для Киева у украинских оборонных компаний.