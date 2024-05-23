Германия готова использовать доходы от замороженных активов РФ в пользу Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: TT News Agency/Samuel Steen via REUTERS

В Германии заявили, что готовы использовать доходы от замороженных российских активов. Их будут направлять для помощи Украине.

Об этом сообщили источники в Министерстве финансов Германии, передает Reuters.

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Доходы от замороженных активов РФ в пользу Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен будет настаивать на том, чтобы министры финансов стран G7, которые встретятся на следующей неделе в Италии, согласились на план, предусматривающий использование процентов от замороженных российских активов для быстрого предоставления денег Украине.

"Если существует юридически жизнеспособный механизм, который позволит нам еще лучше использовать эти финансовые потоки от замороженных активов в будущем, то мы, безусловно, готовы это сделать", — заявил один из немецких источников.

Участники переговоров G7 уже несколько недель обсуждают, как лучше использовать российские финансовые активы на сумму около 300 миллиардов долларов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам источников, на встрече будет присутствовать украинский министр финансов.

Издание отмечает, что правительство Германии сдержанно относится к планам США использовать замороженные российские активы для Украины.

"Наша позиция остается неизменной: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь идет не о самих активах", — заявил представитель правительства Штеффен Гебештрайт.

Напомним, Украина уже летом получит первые средства от замороженных российских активов. Решение Совета ЕС, решившего разблокировать использование поступлений от активов российского центробанка в ЕС, одобрил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Также в Государственном департаменте намерены конфисковать российские активы в США в пользу Украины. Активы страны-агрессора, замороженные в Соединенных Штатах, оцениваются примерно в 5 миллиардов долларов.