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В Еврокомиссии объявили о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС

25 июня 2024 12:35
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Вступление Украины в ЕС - начались переговоры
Владимир Зеленский и Урсула фон де Ляйен. Фото иллюстративное: Boston Global Forum
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что сегодня, 25 июня, официально начались переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Кроме того, аналогичные переговоры начались и по Молдове.

Об этом глава Еврокомиссии написала на своей странице в X во вторник, 25 июня.

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Фон дер Ляйен приветствовала Украину и Молдову с началом переговоров о вступлении в Европейский союз. Она подчеркнула, что это очень хорошая новость для народов обеих стран и всего Европейского союза.

"Мы стоим на пороге значительного и трансформационного момента для этих двух стран и нашего Союза. Приветствуем ценности и принципы, объединяющие нас. ЕС всегда был больше, чем политический и экономический. Это свидетельствует о нашем коллективном стремлении к миру, безопасности, демократии и процветанию", — отметила глава Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии пожелала удачного начала переговоров, отметив, что этот путь будет сложным, но полон возможностей для Украины и Молдовы.

Сообщается, что межправительственная конференция с Украиной начнется в 15.30 по местному времени.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Сергей Соболев заявил, что российская агрессия ускорила процесс вступления Украины в ЕС, хотя война также привела к ограничению прав и свобод.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель. Он прибудет на саммит Европейского Союза в четверг, 27 июня.

Владимир Зеленский
Европейский союз
Молдова
переговоры
Украина
Урсула фон дер Ляйен

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