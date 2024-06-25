Війна прискорила євроінтеграцію України, але існують і обмеження — нардеп

Заступник голови партії і парламентської фракції "Батьківщина", народний депутат Сергій Соболєв. Фото: Уніан

Народний депутат Сергій Соболєв заявив, що російська агресія прискорила процес вступу України до ЄС, хоча війна також призвела до обмежень прав і свобод. Європейські інститути розуміють складнощі, з якими стикається Україна, і готові підтримувати її на шляху до євроінтеграції.

Про це повідомив перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв в ефірі Ранок.LIVE у віторок, 25 червня.

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Війна прискорила шлях України до вступу в ЄС

Народний депутат від фракції "Батьківщина" заявив, що російська агресія прискорила наш шлях до встпу в ЄС, але існують і певні обмеження прав і свобод, які пов'язані із війною.

"З одного боку, російська агресія прискорила наш шлях до вступу в ЄС, бо відношення до країни, яка змогла вистояти і далі дає гідну відсіч РФ, інше, ніж до решти країн. Але з іншого боку ми розуміємо, що є обмеження прав і свобод, пов'язані з воєнним станом. Є цілий ряд питань, які ми не можемо вирішити зараз негайно, але європейські інститути йдуть нам на зустріч. У цьому плані ми визначимося щодо стратегії протягом цього-наступного року", — зазначив Соболєв.

Продовжуючи чинити опір агресору, Україна тим самим змінює ставлення до себе на міжнародній арені. Європейські партнери визнають складнощі, з якими стикається країна, і демонструють готовність підтримувати її в прагненні до європейської інтеграції.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку Андрій Пишний підписали програму з фінансування України з боку Євросоюзу Ukraine Facility. Внаслідок цього ЄС незабаром надасть країні новий транш.

Раніше ми повідомляли, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу офіційно схвалили план щодо використання прибутків від заморожених російських активів, які отримає Україна. Вони будуть використані на закупівлю пріоритетних потреб Києва.