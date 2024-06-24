Україна отримає новий транш від ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку Андрій Пишний у понеділок, 24 червня, підписали програму з фінансування України з боку Євросоюзу Ukraine Facility. Внаслідок цього ЄС незабаром надасть країні новий транш.

Про це повідомив нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

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За словами Железняка, підписання програми було останньою формальністю. Вже зовсім скоро Україна отримає 2,03 мільярда доларів траншу.

"Далі перерва на літні канікули у ЄС і вже з осені будуть гроші від них знову", — додав нардеп.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, уряд Канади надасть Україні 28 мільйонів доларів США на низку проєктів з відновлення. Найбільшу частини суми передадуть на відновлення енергетичної інфраструктури, яку пошкодили росіяни.

Також на Саміті миру у Швейцарії віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Володимиром Зеленським оголосила про виділення понад 1,5 млрд доларів. Допомога призначена для енергетичного сектору та гуманітарних потреб України.