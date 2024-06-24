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ЄС надасть новий транш для України — що відомо

24 червня 2024 22:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримає новий транш від ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку Андрій Пишний у понеділок, 24 червня, підписали програму з фінансування України з боку Євросоюзу Ukraine Facility. Внаслідок цього ЄС незабаром надасть країні новий транш.

Про це повідомив нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

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За словами Железняка, підписання програми було останньою формальністю. Вже зовсім скоро Україна отримає 2,03 мільярда доларів траншу.

"Далі перерва на літні канікули у ЄС і вже з осені будуть гроші від них знову", — додав нардеп.

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, уряд Канади надасть Україні 28 мільйонів доларів США на низку проєктів з відновлення. Найбільшу частини суми передадуть на відновлення енергетичної інфраструктури, яку пошкодили росіяни.

Також на Саміті миру у Швейцарії віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Володимиром Зеленським оголосила про виділення понад 1,5 млрд доларів. Допомога призначена для енергетичного сектору та гуманітарних потреб України.

транш
Європейський союз
фінансова допомога
гроші
Україна

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