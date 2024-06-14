Єнс Столтенберг оголосив про провал узгодження фінансування України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman

Міністри оборони країн-учасниць НАТО не дійшли згоди щодо плану фінансування України, який передбачає виділення щорічної допомоги в розмірі 40 млрд євро на рік. Урядовці вважають, що цьому передують низка інших питань щодо допомоги Києву.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час свого брифінгу у п'ятницю, 14 червня.

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За його словами, союзники продовжать обговорювати це питання до початку ювілейного Саміту Північноатлантичного Альянсу, який пройде у США у липні.

"Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні", — сказав Столтенберг.

Він зазначив, що щорічне фінансування стане важливим довгостроковим зобов’язанням Альянсу.

"Нам потрібні не короткострокові зобов'язання. Це теж потрібно, але довгострокові зобов'язання дадуть нам більше передбачуваності та будуть сигналом Росії", — каже генсек.

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Нагадаємо, не так давно президент США Джо Байден дав зрозуміти, що не підтримує вступ України до НАТО через низку внутрішньодержавних чинників, зокрема масштабну корупцію. Проте згодом у Білому домі пояснили його слова тим, що "це лише питання часу".

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що на саміті прокладуть "міст" для вступу України в Альянс.

Проте, за інформацією ЗМІ, у Вашингтоні Україні буде надано пакет допомоги від Альянсу, а питання про вступ обговорювати не планують через вторгнення Росії. Водночас за словами головкома силами блоку Роберта Бауера, вступ України до НАТО у липні розглядати не будуть.