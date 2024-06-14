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НАТО не согласовало план ежегодного финансирования Украины — Столтенберг назвал причину

14 июня 2024 18:42
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Илья Рябинин
редактор
Йенс Столтенберг объявил о провале согласования финансирования Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министры обороны стран-участниц НАТО не пришли к соглашению о плане финансирования Украины, который предусматривает выделение ежегодной помощи в размере 40 млрд евро в год. Чиновники считают, что этому предшествуют ряд других вопросов помощи Киеву.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, во время своего брифинга в пятницу, 14 июня.

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По его словам, союзники продолжат обсуждать этот вопрос до начала юбилейного саммита Североатлантического Альянса, который пройдет в США в июле.

"Нам еще предстоит выполнить работу над согласованием наших позиций относительно объема долгосрочной финансовой помощи и вступления Украины в саммит в Вашингтоне", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что ежегодное финансирование станет важным долгосрочным обязательством Североатлантического союза.

"Нам нужны не краткосрочные обязательства. Это тоже нужно, но долгосрочные обязательства дадут нам больше предсказуемости и будут сигналом России", — говорит генсек.

Июльский саммит НАТО — последние новости

Напомним, не так давно президент США Джо Байден дал понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО из-за ряда внутригосударственных факторов, в том числе масштабной коррупции. Однако впоследствии в Белом доме объяснили его слова тем, что "это только вопрос времени".

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите проложат "мост" для вступления Украины в Альянс.

Однако, по информации СМИ, в Вашингтоне Украине будет предоставлен пакет помощи от Альянса, а вопрос о вступлении обсуждать не планируется из-за вторжения России. В то же время, по словам главкома силами блока Роберта Бауэра, вступление Украины в НАТО в июле рассматривать не будут.

Украина
деньги
саммит
НАТО
Йенс Столтенберг
США
финансовая помощь

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