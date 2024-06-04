США не підтримують вступ України до НАТО, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що не підтримує вступ України до НАТО. Він заявив, що перешкодою цьому виступають чимало внутрішньодержавних чинників, зокрема — масштабна корупція.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу Time у вівторок, 4 червня.

Читайте також:

Байден не бачить Україну в НАТО

За словами Байдена, він не бачить Україну ані окупованою Росією, ані частиною НАТО.

"Україна ніколи не повинна бути окупованою Росією. І це не означає, що вона стане частиною НАТО. Це означає, що у нас з ними такі самі відносини, як і з іншими країнами, коли ми поставляємо їм зброю, щоб вони могли захистити себе у майбутньому", — заявив він.

Американський президент заявив, що коли він був в Україні в статусі посаді та віцепрезидента США, він побачив "значну корупцію" та "складні обставини", які не дозволять Україні вступити в Альянс. Також він додав, що якщо дозволити Україні "впасти", така ж доля може спіткати Польщу, Балкани та інші країни східної Європи.

Нагадаємо, раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу, які постачають зброю Україні, не забороняти атакувати військову інфраструктуру на території Росії.

Водночас США та Німеччина досі не підтримують вступ України до Альянсу, і просять президента Володимира Зеленського не вимагати від НАТО "неможливого".