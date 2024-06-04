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Ближче до членства в НАТО — Альянс може надати Україні пакет безпеки

4 червня 2024 14:20
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Ближче до членства в НАТО — Альянс може надати Україні пакет безпеки
Посол США в НАТО Джуліанна Сміт. Фото: Csis.org
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде надано пакет допомоги від Альянсу. Втім, питання про вступ країни до організації обговорювати не планують через російське вторгнення.

Про це повідомляє Defense News у вівторок, 4 червня.

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Що отримає Україна від союзників

За словами посла США в НАТО Джуліанни Сміт, Україна розраховувала отримати запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу, проте з цим доведеться почекати. Керівництво НАТО вважає, що зараз для цього невідповідний час. Крім того, Альянс не хоче бути втягнутим у збройний конфлікт в Україні.

Однак представник американської влади також зазначила, що під час саміту Україна отримає допомогу від союзників не тільки фінансування. Їй буде надано "потужну моральну підтримку і дано корисні поради та важливі настанови, необхідні в поточній ситуації".

Джуліанна Сміт також зазначила, що на додаток до оголошення про пакет допомоги, близько 32 країн уклали ряд двосторонніх угод про підтримку України до саміту, з яких 13 вже завершені.

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до членства України в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в блоці", — заявила посол. 

За її словами, частково це буде інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО.

"Частково це буде робота над визначенням нових ресурсів для наших друзів в Україні і забезпеченням того, що ми надішлемо сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться", — додала Сміт.

Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до НАТО у вересні 2022 року.

Майбутній саміт НАТО у Вашингтоні запланований на 9-11 липня цього року. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, він повинен створити умови для приєднання України до Альянсу.

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому НАТО не поспішає приймати Україну.

Також ми повідомляли, що одне з найгостріших питань майбутнього України — членство в НАТО, проти чого виступають європейські та американські урядовці. Хоча попри всі погрози від Росії, стали відомі декілька сценаріїв ймовірного приєднання нашої країни до Північноатлантичного альянсу.

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