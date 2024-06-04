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Ближе к членству в НАТО — Альянс может предоставить Украине пакет безопасности

4 июня 2024 14:20
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Ближе к членству в НАТО — Альянс может предоставить Украине пакет безопасности
Посол США в НАТО Джулианна Смит. Фото: Csis.org
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

На саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет предоставлен пакет помощи от Североатлантического союза. Впрочем, вопрос о вступлении страны в организацию обсуждать не планируют из-за российского вторжения.

Об этом сообщает Defense News во вторник, 4 июня.

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Что получит Украина от союзников

По словам посла США в НАТО Джулианны Смит, Украина рассчитывала получить приглашение на вступление в Североатлантический альянс, однако с этим придется подождать. Руководство НАТО считает, что сейчас для этого неподходящее время. Кроме того, Альянс не хочет быть вовлечен в вооруженный конфликт в Украине.

Однако представитель американских властей также отметила, что в ходе саммита Украина получит помощь от союзников не только финансирования. Ей будет оказана "мощная моральная поддержка и даны полезные советы и важные наставления, необходимые в текущей ситуации".

Джулианна Смит также отметила, что в дополнение к объявлению о пакете помощи, около 32 стран заключили ряд двусторонних соглашений о поддержке Украины к саммиту, из которых 13 уже завершены.

"Члены Альянса предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом к членству Украины в Альянсе. Частью этого пакета будет речь, на которой мы опишем стремление Украины к членству в блоке", — заявила посол.

По ее словам, частично это будет институционализация определенной двусторонней поддержки, которая сейчас оказывается Украине, и передача под командование НАТО.

"Отчасти это будет работа над определением новых ресурсов для наших друзей в Украине и обеспечением того, что мы пошлем сигнал Москве, что альянс НАТО никуда не денется", — добавила Смит.

Напомним, Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года.

Предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне намечен на 9-11 июля этого года. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, он должен создать условия для присоединения Украины к Альянсу.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему НАТО не спешит принимать Украину.

Также мы сообщали, что одним из самых острых вопросов будущего Украины является членство в НАТО, против чего выступают европейские и американские чиновники. Хотя, несмотря на все угрозы от России, стали известны несколько сценариев вероятного присоединения нашей страны к Североатлантическому альянсу.

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