США не поддерживают вступление Украины в НАТО, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Джо Байден дал понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО. Он заявил, что препятствием этому выступают немало внутригосударственных факторов, в том числе масштабная коррупция.

Об этом он заявил в интервью журналу Time во вторник, 4 июня.

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По словам Байдена, он не видит Украины ни оккупированной Россией, ни частью НАТО.

"Украина никогда не должна быть оккупирована Россией. И это не означает, что она станет частью НАТО. Это значит, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, когда мы поставляем им оружие, чтобы они могли защитить себя от России в будущем", — заявил он.

Американский президент отметил, что когда он был в Украине в статусе должности и вице-президента США, он увидел "значительную коррупцию" и "сложные обстоятельства", которые не позволят Украине вступить в Альянс.



Также Байден добавил, что если позволить Украине "упасть", такая же участь может постичь Польшу, Балканы и другие страны Восточной Европы.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на июльском саммите НАТО проложат "мост" для вступления Украины в Альянс.

В то же время, по информации СМИ, на саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет предоставлен пакет помощи от Альянса, а вопрос о вступлении страны в организацию обсуждать не планируют из-за вторжения России.