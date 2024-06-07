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Розгляд вступу України на саміті Альянсу — у НАТО дали відповідь

7 червня 2024 20:13
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Ілля Рябінін
редактор
Україну не запрошуватимуть в НАТО на саміті Альянсу — деталі на Новини.LIVE
Саміт НАТО. Фото: REUTERS/Brendan Smialowski
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Протягом 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться Саміт НАТО, присвячений 75-й річниці Альянсу. Водночас вступ України до військового блоку на ньому розглядати не будуть.

Про це повідомив головком силами Роберт Бауер в інтерв'ю The Washington Post у п'ятницю, 7 червня.

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За словами Бауера, він не очікує дискусій на саміті у Вашингтоні про параметри та терміни вступу України до Альянсу, тому питання про членство нашої країни у військово-політичному блоці розглядати не будуть.

Також Бауер додав, що НАТО станом на сьогодення не має своїх сил на території України і не планує їх туди відправляти.

Липневий саміт НАТО — останні новини

Нагадаємо, не так давно президент США Джо Байден дав зрозуміти, що не підтримує вступ України до НАТО через низку внутрішньодержавних чинників, зокрема масштабну корупцію. Проте згодом у Білому домі пояснили його слова тим, що "це лише питання часу".

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що на саміті прокладуть "міст" для вступу України в Альянс.

Проте, за інформацією ЗМІ, у Вашингтоні Україні буде надано пакет допомоги від Альянсу, а питання про вступ обговорювати не планують через вторгнення Росії.

Україна
саміт
НАТО
армія
США

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