Украину не будут приглашать в НАТО на саммите Альянса — подробности на Новини.LIVE

Саммит НАТО. Фото: REUTERS/Brendan Smialowski

9-11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО, посвященный 75-й годовщине Североатлантического Альянса. В то же время вступление Украины в военный блок на нем рассматривать не будут.

Об этом сообщил главком силами Роберт Бауэр в интервью The Washington Post в пятницу, 7 июня.

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По словам Бауэра, он не ожидает дискуссий на саммите в Вашингтоне о параметрах и сроках вступления Украины в Альянс, поэтому вопрос о членстве нашей страны в военно-политическом блоке рассматривать не будут.

Также Бауэр добавил, что НАТО на сегодняшний день не имеет своих сил на территории Украины и не планирует их туда отправлять.

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Напомним, недавно США Джо Байден дал понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО из-за ряда внутригосударственных факторов, в частности масштабной коррупции. Однако впоследствии в Белом доме объяснили его слова тем, что "это только вопрос времени".

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите проложат "мост" для вступления Украины в Альянс.

Однако по информации СМИ, в Вашингтоне Украине будет предоставлен пакет помощи от Альянса, а вопрос о вступлении обсуждать не планируется из-за вторжения России.