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НАТО хоче провести обмін розвідданими з Україною — деталі

6 червня 2024 21:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
НАТО проведе обмін розвідданими з Україною щодо Росії
Штаб-квартира НАТО у Брюсселі. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Веел заявив, що Альянс та Україна хочуть підписати угоду про розширення співпраці у сфері оборонних технологій. Йдеться також про обмін розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Bloomberg у четвер, 6 червня.

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Співпраця між Україною та НАТО

За словами ван Веела, угода, яка запроваджує нові стандарти для обміну інформацією між Україною та НАТО, зокрема про ланцюги постачання безпілотників, буде фіналізована до саміту Альянсу у Вашингтоні

Ця угода ставить за мету сприяти Україні у розвитку як великого постачальника технологій після завершення конфлікту, так і в наслідуванні швидкого впровадження та розгортання військових технологій для НАТО.

"Українці впроваджують інновації на дуже високій швидкості. Але, звичайно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою не є статичною річчю. Це більше схоже на шахи", — каже помічник генсека НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не допустити повторення пауз у військовій підтримці України. Він наголосив, що затримки таких поставок суттєво ускладнюють боротьбу українців за свою свободу.

Також президент США Джо Байден не вірить, що Україна саме зараз готова до вступу в НАТО. Потрібен час, в майбутньому Київ зможе приєднатися до Альянсу. 

Україна
угода
росія
НАТО
війна

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