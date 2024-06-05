У Литві пройдуть військово-морські навчання НАТО

Навчання Exercise Baltic Operations 2023. Архівне фото: Navy.mil

Понад 50 військових кораблів НАТО прибули до литовського порту Клайпеда. Всі вони задіяні у традиційних міжнародних військово-морських навчаннях Baltic Operations (BALTOPS 24). Цьогорічні тренування стануть найбільшими для Литви.

Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Литви.

Читайте також:

У навчаннях беруть участь тисячі моряків, морських піхотинців, льотчиків та інших фахівців ВМС

Всього у навчанні задіяні 9 000 військових з 20-ти країн НАТО. Активна фаза Baltic Operations розпочнеться 7 червня і закінчиться 20 червня.

"Це будуть найбільші навчання, які будь-коли проводилися в Балтійському морі, загалом у них візьмуть участь близько 9 тис. осіб, понад 50 кораблів, понад 80 літаків із 20 країн НАТО", — йдеться в повідомленні.

Литву на них представлятимуть мінний тральщик Skalvis та сторожовий корабель Aukštaitis. У маневрах також братиме участь об'єднаний підрозділ військових кораблів країн Балтії BALTRON.

Основна мета навчань — надати союзникам можливість відпрацювати заходи реагування на кризові ситуації та забезпечити свободу судноплавства та безпеку у Балтійському регіоні.

Також ми повідомляли, що військові новобранці з України проходять вишкіл у Великій Британії в рамках багатонаціональних навчань Interflex.

Нагадаємо, Міноборони України спільно з проєктом Victory Drones запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА. Навчання буде проходити у кілька етапів.