У разі війни Росії з Європою НАТО сухопутними коридорами перекине війська США до лінії фронту

Американські війські. Фото: DANIEL MIHAILESCU/AFP

У разі війни Європи з Росією НАТО перекине американські війська та техніку до лінії фронту. Для цього Альянс вже зараз розробляє кілька сухопутних коридорів.

Про це у вівторок, 4 червня, повідомило видання The Telegraph.

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Робота над створенням сухопутних коридорів пов'язана з попередженнями вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні підготуватися до конфлікту з Росією в найближчі два десятиліття.

Після того, як на саміті у Вільнюсі минулого року лідери НАТО погодилися підготувати 300 тисяч військових, яких утримуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту Альянсу, логістичні маршрути є ключовим пріоритетом.

Аби протистояти можливому нападу з боку Росії, американські військовослужбовці висаджуватимуться в одному з п'яти портів, після чого прямуватимуть заздалегідь спланованими логістичними маршрутами. Згідно із планом, перед тим, як сісти на потяги, що перевезуть їх через Німеччину і далі до Польщі бійці висаджуватимуться в голландських портах.

Якщо РФ вторгнеться на територію НАТО, війська США перекинуть до порту Роттердам, а потім відправлять на схід. Розширити планують і інші порти, аби московським військам не вдалося перервати наземну лінію.

Карта сухопутних коридорів для військ США в Європі. Фото: The Telegraph

У разі, якщо сили НАТО під час входу з Нідерландів зазнають російських бомбардувань або росіяни зруйнують північноєвропейські порти, Альянс переключить увагу на порти в Італії, Греції та Туреччині. З італійських портів американські війська можна перекинути по суходолу через Словенію та Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною. Також є плани щодо транспортування військ із турецьких і грецьких портів через Болгарію та Румунію для досягнення східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, на саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні, Україні нададуть пакет допомоги від Альянсу. За словами посла США в НАТО Джуліанни Сміт, українці отримають не лише фінансування, а й моральну підтримку та поради.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, чому країни НАТО не планують цього року приймати рішення щодо вступу України.