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НАТО разрабатывает сухопутные коридоры для переброски войск США в Европу в случае войны

4 июня 2024 16:15
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Чекарёва Мария
редактор
В случае войны России с Европой НАТО по сухопутным коридорам перебросит войска США к линии фронта
Американские войска. Фото: DANIEL MIHAILESCU/AFP
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В случае войны Европы с Россией НАТО перебросит американские войска и технику на фронт. Для этого Североатлантический союз уже сейчас разрабатывает несколько сухопутных коридоров.

Об этом во вторник, 4 июня, сообщило издание The Telegraph.

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Работа над созданием сухопутных коридоров связана с предупреждениями высшего руководства НАТО о том, что западные правительства должны подготовиться к конфликту с Россией в ближайшие два десятилетия.

После того, как на саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры НАТО согласились подготовить 300 тысяч военных, которых будут удерживать в состоянии повышенной готовности для защиты Альянса, логистические маршруты являются ключевым приоритетом.

Чтобы противостоять возможному нападению со стороны России, американские военнослужащие будут высаживаться в одном из пяти портов, после чего следовать по заранее спланированными логистическими маршрутами. Согласно плану, перед тем, как сесть на поезда, которые перевезут их через Германию и далее в Польшу, бойцы будут высаживаться в голландских портах.

Если РФ вторгнется на территорию НАТО, войска США перебросят в порт Роттердам, а затем отправят на восток. Расширить планируют и другие порты, чтобы московским войскам не удалось прервать наземную линию.

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Карта сухопутных коридоров для войск США в Европе. Фото: The Telegraph

В случае, если силы НАТО при входе из Нидерландов подвергнутся российским бомбардировкам или россияне разрушат североевропейские порты, Альянс переключит внимание на порты в Италии, Греции и Турции. Из итальянских портов американские войска можно перебросить по суше через Словению и Хорватию в Венгрию, которая имеет общую границу с Украиной. Также есть планы по транспортировке войск из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию для достижения восточного фланга Альянса.

Напомним, на саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле, Украине предоставят пакет помощи от Альянса. По словам посла США в НАТО Джулианны Смит, украинцы получат не только финансирование, но и моральную поддержку и советы.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему страны НАТО не планируют в этом году принимать решение о вступлении Украины.

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НАТО
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война
Альянс

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