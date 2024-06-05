В Литве пройдут военно-морские учения НАТО

Учения Exercise Baltic Operations 2023. Архивное фото: Navy.mil

Более 50 военных кораблей НАТО прибыли в литовский порт Клайпеда. Все они задействованы в традиционных международных военно-морских учениях Baltic Operations (BALTOPS 24). В этом году Baltic Operations станут самыми большими для Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

Читайте также:

В учениях принимают участие тысячи моряков, морских пехотинцев, летчиков и других специалистов ВМС

Всего в BALTOPS 24 задействовано 9 000 военных из 20 стран НАТО. Активная фаза учений начнется 7 июня и завершится 20 июня.

"Это будут самые большие учения, которые когда-либо проводились в Балтийском море, в общей сложности в них примут участие около 9 тыс. человек, более 50 кораблей, более 80 самолетов из 20 стран НАТО", — говорится в сообщении ВС Литвы.

Литву на них будут представлять минный тральщик Skalvis и сторожевой корабль Aukštaitis. В маневрах также примет участие объединенное подразделение военных кораблей стран Балтии BALTRON.

Основная цель учений — предоставить союзникам возможность отработать меры реагирования на кризисные ситуации и обеспечить свободу судоходства и безопасность в Балтийском регионе.

Также мы сообщали, что военные новобранцы из Украины проходят обучение в Великобритании в рамках многонациональных учений Interflex.

Напомним, Минобороны Украины совместно с проектом Victory Drones запускает проект по рекрутингу операторов БпЛА. Учебный курс будет проходить в несколько этапов.