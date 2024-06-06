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НАТО хочет провести обмен разведданными с Украиной — детали

6 июня 2024 21:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
НАТО проведет обмен разведданными с Украиной по России
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Веел заявил, что Альянс и Украина хотят подписать соглашение о расширении сотрудничества в сфере оборонных технологий. Речь идет также об обмене разведданными о возможностях России в сфере радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 6 июня.

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По словам ван Веела, соглашение, вводящее новые стандарты для обмена информацией между Украиной и НАТО, в частности о цепях поставок беспилотников, будет финализировано до саммита Альянса в Вашингтоне

Это соглашение ставит целью содействовать Украине в развитии как крупного поставщика технологий после завершения конфликта, так и в подражании быстрого внедрения и развертывания военных технологий для НАТО.

"Украинцы внедряют инновации на очень высокой скорости. Но, конечно, россияне не глупые. Это означает, что инновации на поле боя не являются статичной вещью. Это больше похоже на шахматы", — говорит помощник генсека НАТО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников не допустить повторения пауз в военной поддержке Украины. Он отметил, что задержки таких поставок существенно усложняют борьбу украинцев за свою свободу.

Также президент США Джо Байден не верит, что Украина сейчас готова к вступлению в НАТО. Нужно время, в будущем Киев сможет присоединиться к Североатлантическому союзу.

Украина
соглашение
россия
НАТО
война

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