Столтенберг розповів про військову допомогу Україні

Столтенберг пояснив, до чого може призвести подальша затримка допомоги Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не допустити повторення пауз у військовій підтримці України. Він наголосив, що затримки таких поставок суттєво ускладнюють боротьбу українців за свою свободу.
Про це Столтенберг заявив під час свого візиту до Фінляндії у четвер, 6 червня.
Допомога НАТО не може затримуватись
У своєму виступі Столтенберг зазначив, що Україна потребує "передбачуваності та підзвітності" з боку союзників по НАТО щодо військової допомоги.
"Протягом останніх місяців ми бачили деякі прогалини, деякі затримки в наданні військової підтримки Україні. Слід переконатися, що це більше не повториться", — зазначив генсек.
Столтенберг також сказав, що на даний момент не бачить військової загрози з боку Росії проти країн Північної Європи чи Балтії.
При цьому він зазначив, що НАТО є найпотужнішою військовою силою у світі.
Раніше ми розповідали, що понад 50 військових кораблів НАТО прибули до литовського порту Клайпеда. Всі вони задіяні у традиційних міжнародних військово-морських навчаннях Baltic Operations (BALTOPS 24). Цьогорічні тренування стануть найбільшими для Литви.
У разі війни Європи з Росією НАТО перекине американські війська та техніку до лінії фронту. Для цього Альянс вже зараз розробляє кілька сухопутних коридорів.
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