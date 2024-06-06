Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Столтенберг пояснив, до чого може призвести подальша затримка допомоги Україні arrow

Столтенберг пояснив, до чого може призвести подальша затримка допомоги Україні

6 червня 2024 14:03
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Столтенберг розповів про військову допомогу Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото ілюстративне: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не допустити повторення пауз у військовій підтримці України. Він наголосив, що затримки таких поставок суттєво ускладнюють боротьбу українців за свою свободу.

Про це Столтенберг заявив під час свого візиту до Фінляндії у четвер, 6 червня. 

Читайте також:

Допомога НАТО не може затримуватись

У своєму виступі Столтенберг зазначив, що Україна потребує "передбачуваності та підзвітності" з боку союзників по НАТО щодо військової допомоги.

"Протягом останніх місяців ми бачили деякі прогалини, деякі затримки в наданні військової підтримки Україні. Слід переконатися, що це більше не повториться", — зазначив генсек.

Столтенберг також сказав, що на даний момент не бачить військової загрози з боку Росії проти країн Північної Європи чи Балтії.

При цьому він зазначив, що НАТО є найпотужнішою військовою силою у світі.

Раніше ми розповідали, що понад 50 військових кораблів НАТО прибули до литовського порту Клайпеда. Всі вони задіяні у традиційних міжнародних військово-морських навчаннях Baltic Operations (BALTOPS 24). Цьогорічні тренування стануть найбільшими для Литви. 

У разі війни Європи з Росією НАТО перекине американські війська та техніку до лінії фронту. Для цього Альянс вже зараз розробляє кілька сухопутних коридорів.

Україна
війна в Україні
Фінляндія
Єнс Столтенберг
НАТО
військова допомога
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня