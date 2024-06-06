Столтенберг розповів про військову допомогу Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото ілюстративне: скриншот

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не допустити повторення пауз у військовій підтримці України. Він наголосив, що затримки таких поставок суттєво ускладнюють боротьбу українців за свою свободу.

Про це Столтенберг заявив під час свого візиту до Фінляндії у четвер, 6 червня.

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У своєму виступі Столтенберг зазначив, що Україна потребує "передбачуваності та підзвітності" з боку союзників по НАТО щодо військової допомоги.

"Протягом останніх місяців ми бачили деякі прогалини, деякі затримки в наданні військової підтримки Україні. Слід переконатися, що це більше не повториться", — зазначив генсек.

Столтенберг також сказав, що на даний момент не бачить військової загрози з боку Росії проти країн Північної Європи чи Балтії.

При цьому він зазначив, що НАТО є найпотужнішою військовою силою у світі.

Раніше ми розповідали, що понад 50 військових кораблів НАТО прибули до литовського порту Клайпеда. Всі вони задіяні у традиційних міжнародних військово-морських навчаннях Baltic Operations (BALTOPS 24). Цьогорічні тренування стануть найбільшими для Литви.

У разі війни Європи з Росією НАТО перекине американські війська та техніку до лінії фронту. Для цього Альянс вже зараз розробляє кілька сухопутних коридорів.