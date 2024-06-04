Винищувачі НАТО минулого тижня три рази супроводжували військові літаки Росії

Авіапатруль НАТО. Фото: delfi

Авіаційний патруль Північноатлантичного Альянсу протягом минулого тижня тричі супроводжував російські військові літаки. Вони порушили правила польотів в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомила пресслужба міноборони Литви.

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Так, перший випадок стався 29 травня — тоді винищувачі Повітряної поліції НАТО здійснили політ для виявлення і супроводу російського літака Іл-18, який летів за маршрутом: материкова частина Російської Федерації — міжнародний повітряний простір — Калінінградська область.

"Іл-18 виконував політ з планом польоту, увімкненим радіолокаційним ретранслятором і радіоконтактом з Регіональним центром управління польотами", — йдеться у повідомленні.

Вдруге літаки повітряної поліції НАТО здійснили політ для виявлення і супроводу літака Су-24 Російської Федерації 1 червня — його маршрут був аналогічний. Однак цього разу Су-24 виконував політ без плану польоту, без увімкненого радіолокаційного ретранслятора і без радіозв'язку з РСЦКП.

Вже 2 червня ситуація повторилася: винищувачі НАТО в країнах Балтії здійснили три вильоти для виявлення і супроводу літаків Росії, які порушують правила повітряного руху в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Також того ж дня відбувся супровід Су-34 Росії, який виконував політ без плану, увімкненого радіолокаційного ретранслятора і без радіозв'язку з РСЦКП.

Раніше Reuters писало, що кількість вильотів літаків НАТО на перехоплення російських літаків, що наближаються до повітряного простору Альянсу над регіоном Балтійського моря, значно зросла.

Зокрема, 16 травня американська авіація патрулювала ситуацію у Чорному морі за допомогою безпілотника НАТО. Він спостерігав за безпековою ситуацією близько території тимчасово окупованого Криму та на воді.