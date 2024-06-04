Истребители НАТО на прошлой неделе трижды сопровождали военные самолеты России

Авиапатруль НАТО. Фото: delfi

Авиационный патруль Североатлантического Альянса в течение прошлой недели трижды сопровождал российские военные самолеты. Они нарушили правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Литвы.

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Так, первый случай произошел 29 мая — тогда истребители Воздушной полиции НАТО совершили полет для обнаружения и сопровождения российского самолета Ил-18, летящего по маршруту: материковая часть Российской Федерации — международное воздушное пространство — Калининградская область.

"Ил-18 выполнял полет с планом полета, включенным радиолокационным ретранслятором и радиоконтактом с Региональным центром управления полетами", — говорится в сообщении.

Второй раз самолеты воздушной полиции НАТО совершили полет для обнаружения и сопровождения самолета Су-24 Российской Федерации 1 июня — его маршрут был аналогичен. Однако на этот раз Су-24 совершал полет без плана полета, без включенного радиолокационного ретранслятора и без радиосвязи с РСГКП.

Уже 2 июня ситуация повторилась: истребители НАТО в странах Балтии совершили три вылета для обнаружения и сопровождения самолетов России, которые нарушили правила воздушного движения в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Также в тот же день состоялось сопровождение Су-34 России, который выполнял полет без плана, включенного радиолокационного ретранслятора и без радиосвязи с РСГКП.

Ранее Reuters писало, что количество вылета самолетов НАТО на перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству Альянса над регионом Балтийского моря, значительно возросло.

В частности, 16 мая американская авиация патрулировала ситуацию в Черном море с помощью беспилотника НАТО. Он наблюдал за ситуацией безопасности около территории временно оккупированного Крыма и на воде.