Кількість польотів літаків НАТО для перехоплення російських літаків значно зросла, — Reuters

Перехоплення російських літаків. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

Кількість вильотів літаків НАТО на перехоплення російських літаків, що наближаються до повітряного простору Альянсу над регіоном Балтійського моря, значно зросла. Йдеться про 20-25% у першому кварталі 2024 року.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 16 травня.

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Перехоплення російських літаків

За словами джерела видання в Альянсі, зростання російської активності, ймовірно, пов'язане з активізацією навчань НАТО.

Співрозмовник відмовився назвати конкретну цифру щодо кількості російських військових польотів, зафіксованих поблизу території НАТО.

Минулого року Альянс повідомляв, що винищувачі понад 300 разів підіймалися в повітря для перехоплення військових літаків РФ.

Проте з того часу НАТО помітило зміни в складі російських літаків. Наразі західні пілоти майже не виявляють винищувачі або стратегічні бомбардувальники Москви, що наближаються до повітряного простору Альянсу, і більшість перехоплень тепер здійснюються літаками спостереження або іноді транспортними.

"Незрозуміло, чому Росія змінила свою поведінку, але є припущення, що Москва потребує своїх бомбардувальників і винищувачів в Україні, оскільки бойові дії там стають все більш інтенсивними", — зазначило джерело.

НАТО заявляє, що російські військові літаки не передають транспондерний код, що вказує на їхнє місцезнаходження і висоту, план польоту і не зв'язуються з авіадиспетчерами.

Нагадаємо, 9 квітня військово-повітряні сили Швеції разом із німецькими винищувачами Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 неподалік від шведського узбережжя. Російський розвідувальний літак, який має сучасну систему радіолокації для збору розвідданих, не відповідав на запити про ідентифікацію.

Також 16 травня американська авіація патрулювала ситуацію у Чорному морі. Так, над акваторією був помічений безпілотник НАТО, який спостерігав за безпековою ситуацією близько території тимчасово окупованого Криму та на воді.