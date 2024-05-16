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Количество полетов самолетов НАТО для перехвата российских самолетов значительно возросло, — Reuters

16 мая 2024 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Количество полетов самолетов НАТО для перехвата российских самолетов значительно возросло, — Reuters
Перехват российских самолетов. Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Количество вылетов самолетов НАТО на перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству Альянса над регионом Балтийского моря, значительно возросло. Речь идет о 20-25% в первом квартале 2024 года.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 16 мая.

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Перехват российских самолетов

По словам источника издания в Альянсе, рост российской активности, вероятно, связан с активизацией учений НАТО.

Собеседник отказался назвать конкретную цифру о количестве российских военных полетов, зафиксированных вблизи территории НАТО.

В прошлом году Альянс сообщал, что истребители более 300 раз поднимались в воздух для перехвата военных самолетов РФ.

Однако с того времени НАТО заметило изменения в составе российских самолетов. В настоящее время западные пилоты почти не обнаруживают истребители или стратегические бомбардировщики Москвы, приближающиеся к воздушному пространству Альянса, и большинство перехватов теперь осуществляется самолетами наблюдения или иногда транспортными.

"Непонятно, почему Россия изменила свое поведение, но есть предположение, что Москва нуждается в своих бомбардировщиках и истребителях в Украине, поскольку боевые действия там становятся все более интенсивными", — отметил источник.

НАТО заявляет, что российские военные самолеты не передают транспондерный код, указывающий на их местонахождение и высоту, план полета и не связываются с авиадиспетчерами.

Напомним, 9 апреля военно-воздушные силы Швеции вместе с немецкими истребителями Eurofighter перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 недалеко от шведского побережья. Российский разведывательный самолет, имеющий современную радиолокационную систему для сбора разведданных, не отвечал на запросы об идентификации.

Также 16 мая американская авиация патрулировала ситуацию в Черном море. Так, над акваторией был замечен беспилотник НАТО, наблюдавший за ситуацией с безопасностью около территории временно оккупированного Крыма и на воде.

россия
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россияне
Балтийское море
самолеты

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