РФ не прагне й не здатна напасти на Альянс — заступник генсека НАТО Мірча Джоане

Мірча Джоане. Фото: Cornelia Stefoglu

Росія не має наміру атакувати будь-яку країну НАТО. До того ж для такого нападу в росіян недостатньо військових можливостей.

Як повідомляє видання Digi24, про це заявив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане.

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За словами Джоане, росіяни не мають бажання нападати на країни НАТО, але проти Альянсу розв’язана "тотальна гібридна війна".

"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства та вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності", — зазначив заступник генерального секретаря Альянсу.

Зараз НАТО, як ніколи раніше за останні десятиліття, адаптується і трансформується, зокрема збільшує військове виробництво.

Нагадаємо, на думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, безпекова ситуація у країнах Балтії залишається напруженою. Також він додав, що у разі нападу РФ на країни балтійських союзників Німеччина готова відправити на допомогу 35 тисяч військовослужбовців.

Раніше німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр заявив, що Росія може бути готова до військових дій проти країн Альянсу лише через 5-8 років.