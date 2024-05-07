Можливий напад РФ на країни НАТО — Шольц зробив заяву

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що безпекова ситуація у країнах Балтії залишається доволі напруженою. Однак у випадку надзвичайної ситуації його країна готова відправити 35 тисяч військовослужбовців для підтримки союзників.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

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"Безпека наших балтійських союзників — це наша безпека. Німеччина рішуче налаштована захищати кожен квадратний сантиметр території Альянсу. Напад на вас — це також напад на нас. Цього не можна допустити", — сказав Шольц, коментуючи загрозу нападу РФ на НАТО.

Він додав, що Німеччина не проігнорувала російське вторгнення в Україну. Тож у будь-якому випадку готова захищати північно-східну та центральну Європу.

"Майже 35 000 німецьких солдатів готові швидко надати допомогу нашим союзникам у надзвичайних ситуаціях", — наголосив Шольц.

За словами канцлера Німеччини, його країна бере захист повітряного простору в Естонії та Латвії. Крім цього, Бундесвер також розмістить повну бригаду в Литві.

Нагадаємо, раніше Швеція почала зміцнювати свою критичну інфраструктуру через вразливість та загрозу можливої війни з Росією.

Також не так давно Росія перекинула ОТРК "Іскандер" з ядерними боєголовками до кордону з Фінляндією, яка вже вступила до НАТО.

До слова, німецький генерал розповів, коли Росія буде готова до нападу на країни НАТО. Тим часом на французькому телебаченні обговорили можливі місця розташування військ НАТО в Україні.