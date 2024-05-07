Можливий напад РФ на країни НАТО — Шольц зробив заяву
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що безпекова ситуація у країнах Балтії залишається доволі напруженою. Однак у випадку надзвичайної ситуації його країна готова відправити 35 тисяч військовослужбовців для підтримки союзників.
Про це повідомляє уряд Німеччини.
Що сказав Шольц на загрозу нападу РФ на НАТО
"Безпека наших балтійських союзників — це наша безпека. Німеччина рішуче налаштована захищати кожен квадратний сантиметр території Альянсу. Напад на вас — це також напад на нас. Цього не можна допустити", — сказав Шольц, коментуючи загрозу нападу РФ на НАТО.
Він додав, що Німеччина не проігнорувала російське вторгнення в Україну. Тож у будь-якому випадку готова захищати північно-східну та центральну Європу.
"Майже 35 000 німецьких солдатів готові швидко надати допомогу нашим союзникам у надзвичайних ситуаціях", — наголосив Шольц.
За словами канцлера Німеччини, його країна бере захист повітряного простору в Естонії та Латвії. Крім цього, Бундесвер також розмістить повну бригаду в Литві.
Нагадаємо, раніше Швеція почала зміцнювати свою критичну інфраструктуру через вразливість та загрозу можливої війни з Росією.
Також не так давно Росія перекинула ОТРК "Іскандер" з ядерними боєголовками до кордону з Фінляндією, яка вже вступила до НАТО.
До слова, німецький генерал розповів, коли Росія буде готова до нападу на країни НАТО. Тим часом на французькому телебаченні обговорили можливі місця розташування військ НАТО в Україні.
Читайте Новини.LIVE!