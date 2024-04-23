Росія перекинула носії ядерної зброї на кордон із Фінляндією — що відомо
Росія перекинула комплекси тактичної ядерної зброї на кордон із Фінляндією. Відомо, що у республіці Карелія було розміщено оперативно-тактичні комплекси "Іскандер-М".
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Розміщення ядерної зброї РФ
Так, на прикордонних з Фінляндією територіях республіки Карелія росіяни розмістили оперативно-тактичні комплекси "Іскандер-М". Ця техніка ввійшла до складу окремої ракетної бригади, що є частиною нещодавно створеного Ленінградського військового округу.
Російські ЗМІ зазначають, що "Іскандери" здатні випускати як крилаті, так і балістичні ракети, зокрема, з ядерним зарядом. А влада аргументувала свої дії тим, що це нібито відповідь на вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу.
Відомо, що її кордон з країнами НАТО збільшився майже на 1 300 км, а до складу увійшли найбільші в Європі артилерійські війська чисельністю понад 1 500 стволів: 700 гаубиць, 700 великокаліберних мінометів та 100 ракетних комплексів.
Зазначимо, що наприкінці минулого року Фінляндія підписала угоду про співпрацю в галузі оборони зі США. Тоді ж американським військам стали доступні 15 об'єктів і зон, де вони можуть зберігати військову техніку і боєприпаси біля російського кордону.
Раніше Financial Times писало, що країни Балтії активно будують укріплення на кордоні з Росією. Ці дії спрямовані на підготовку до можливого нападу окупантів.
А Politico зазначало, що у Росії не вистачає солдатів, аби прикрити кордон із Фінляндією. Вона не матиме ресурсів для будівництва інфраструктури, виробництва нового важкого озброєння та вербування сил на кордоні до 2030-х років.
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