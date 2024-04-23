Россия перебросила носители ядерного оружия на границу с Финляндией — что известно

Российские военные с ракетой "Искандер". Фото: ibtimes.com

Россия перебросила комплексы тактического ядерного оружия на границу с Финляндией. Известно, что в республике Карелия были размещены оперативно-тактические комплексы "Искандер-М".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, на приграничных с Финляндией территориях республики Карелия россияне разместили оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Эта техника вошла в состав отдельной ракетной бригады, являющейся частью недавно созданного Ленинградского военного округа.

Российские СМИ отмечают, что "Искандеры" способны выпускать как крылатые, так и баллистические ракеты, в том числе с ядерным зарядом. А власти аргументировали свои действия тем, что это якобы ответ на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Известно, что ее граница со странами НАТО увеличилась почти на 1 300 км, а в состав вошли крупнейшие в Европе артиллерийские войска численностью более 1 500 стволов: 700 гаубиц, 700 минометов крупнокалиберных и 100 ракетных комплексов.

Отметим, что в конце прошлого года Финляндия подписала соглашение о сотрудничестве в области обороны с США. Тогда же американским войскам стали доступны 15 объектов и зон, где они могут хранить военную технику и боеприпасы возле российской границы.

Ранее Financial Times писало, что страны Балтии активно строят укрепление на границе с Россией. Эти действия направлены на подготовку к возможному нападению оккупантов.

Politico же отмечало, что в России не хватает солдат, чтобы прикрыть границу с Финляндией. Она не будет иметь ресурсов для строительства инфраструктуры, производства нового тяжелого вооружения и вербовки сил на границе до 2030-х годов.