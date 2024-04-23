Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Россия перебросила носители ядерного оружия на границу с Финляндией — что известно arrow

Россия перебросила носители ядерного оружия на границу с Финляндией — что известно

23 апреля 2024 17:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия перебросила носители ядерного оружия на границу с Финляндией — что известно
Российские военные с ракетой "Искандер". Фото: ibtimes.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия перебросила комплексы тактического ядерного оружия на границу с Финляндией. Известно, что в республике Карелия были размещены оперативно-тактические комплексы "Искандер-М".

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Размещение ядерного оружия РФ

Так, на приграничных с Финляндией территориях республики Карелия россияне разместили оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Эта техника вошла в состав отдельной ракетной бригады, являющейся частью недавно созданного Ленинградского военного округа.

Российские СМИ отмечают, что "Искандеры" способны выпускать как крылатые, так и баллистические ракеты, в том числе с ядерным зарядом. А власти аргументировали свои действия тем, что это якобы ответ на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Известно, что ее граница со странами НАТО увеличилась почти на 1 300 км, а в состав вошли крупнейшие в Европе артиллерийские войска численностью более 1 500 стволов: 700 гаубиц, 700 минометов крупнокалиберных и 100 ракетных комплексов.

Отметим, что в конце прошлого года Финляндия подписала соглашение о сотрудничестве в области обороны с США. Тогда же американским войскам стали доступны 15 объектов и зон, где они могут хранить военную технику и боеприпасы возле российской границы.

Ранее Financial Times писало, что страны Балтии активно строят укрепление на границе с Россией. Эти действия направлены на подготовку к возможному нападению оккупантов.

Politico же отмечало, что в России не хватает солдат, чтобы прикрыть границу с Финляндией. Она не будет иметь ресурсов для строительства инфраструктуры, производства нового тяжелого вооружения и вербовки сил на границе до 2030-х годов.

НАТО
Финляндия
ядерное оружие
военные
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри