Країни Балтії будують оборонні лінії на кордоні з Росією — деталі від Financial Times

Оборонні зміцнення на кордоні. Фото ілюстративне: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Країни Балтії активно будують укріплення на кордоні з Росією. Ці дії спрямовані на підготовку до можливого нападу окупантів.

Про це повідомляє Financial Times у четвер, 18 квітня.

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На південь від Литви встановлено більше дюжини так званих парків протимобільності, таких як загородження проти танків, колючий дріт та бетонні блоки, що мають на меті уповільнення потенційних загарбників. Латвія, а також дві інші країни Балтії, разом із Фінляндією, також встановили подібні перешкоди на своїх кордонах з Росією та Білоруссю.

FT зазначає, що ці роботи є очевидною ознакою того, що безпека у прифронтових державах НАТО тепер визначається війною Росії в Україні. У матеріалі йдеться, що минулого літа окупанти запобігли контрнаступу Києва і повернули собі ініціативу на полі бою. Очільники країн Балтії, які вважали поразку Росії в Україні найкращим способом гарантувати свою безпеку, тепер бачать, що перебіг війни повертається у бік Москви.

Протягом останніх місяців надійшло чимало попереджень про можливий напад Росії на НАТО протягом найближчого десятиліття. Стурбованість висловлювали не лише представники Вільнюса, Риги та Таллінна, а також міністри у Стокгольмі, Берліні та Лондоні, які передбачають можливий конфлікт протягом двох-вісім років.

Регіональні лідери розглядають три країни Балтії як особливо вразливі через їхні невеликі території та обмежені зв'язки з іншими членами НАТО. Вони стурбовані тим, що Путін, збільшивши свою впевненість, може спробувати викликати розкол і невизначеність в Альянсі шляхом провокацій або навіть військової агресії.

Країни Балтії. Фото: FT

Ці занепокоєння ще більше зростають через можливість повернення Дональда Трампа до Білого дому після листопадових президентських виборів. Це викликає серйозні сумніви щодо того, наскільки активно США будуть підтримувати безпеку в Європі. У момент, коли багато чиновників і аналітиків сумніваються у здатності Європи самостійно захистити себе, ці переживання стають ще актуальнішими.

Поряд із зростаючою тривогою існує відчуття, що країни Балтії тепер знаходяться в більшій безпеці, ніж коли-небудь раніше, завдяки їхньому членству в НАТО. Цей "парадокс" визнає прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Західний оборонний Альянс минулого року посилився через приєднання Фінляндії та Швеції, що перетворило Балтійське море на те, що Шимоніте називає "озером НАТО".

Країни НАТО, включаючи Німеччину, США, Велику Британію та інші, направляють додаткові війська до країн Балтії та інших прифронтових держав. Естонія, Латвія та Литва готові значно збільшити витрати на оборону до 3% валового внутрішнього продукту в найближчі декілька років, що значно перевищує цільовий показник НАТО в 2%.

Водночас РФ "загрузла" в Україні, а її західні прикордонні райони, звернені до країн Балтії та Фінляндії, практично вільні від військ.

"Ми у більшій безпеці, ніж будь-коли раніше. Якщо Путін перевірить НАТО, НАТО спрацює", — каже міністр закордонних справ Естоні Маргус Цахкна.

Естонія, Латвія та Литва приєдналися до НАТО майже рівно 20 років тому за декілька тижнів до того, як вони стали членами ЄС.

Анексовані Радянським Союзом у 1944 році, ці три країни відновили свою незалежність на початку 1990-х років. Їхні часті попередження про російський реваншизм були проігноровані — помилку, яку визнали президент Франції Еммануель Макрон та інші європейські лідери.

Нагадаємо, посол Естонії Вільяр Любі, посол Латвії Івіта Бурмістре та тимчасовий повірений у справах Литви Ліна Зігмантайте у Великій Британії закликали підтримувати Україну, допоки вона не переможе у війні Росію. Вони наголосили, що вступ України до НАТО допоможе зміцнити безпеку Альянсу.

Також міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що було знайдено ще мільйон боєприпасів і ракет для України. Це половина від необхідної кількості для Збройних сил України до кінця цього року.