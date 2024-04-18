Страны Балтии строят оборонительные линии на границе с Россией — детали от Financial Times

Оборонные укрепления на границе. Фото иллюстративное: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Страны Балтии активно строят укрепление на границе с Россией. Эти действия направлены на подготовку к возможному нападению оккупантов.

Об этом сообщает Financial Times в четверг, 18 апреля.

Читайте также:

Укрепление на границе

К югу от Литвы установлено больше дюжины так называемых парков противомобильности, таких как заграждения против танков, колючая проволока и бетонные блоки, имеющие целью замедление потенциальных захватчиков. Латвия, а также две другие страны Балтии вместе с Финляндией также установили подобные препятствия на своих границах с Россией и Беларусью.

FT отмечает, что эти работы являются очевидным признаком того, что безопасность прифронтовых государств НАТО теперь определяется войной России в Украине. В материале говорится, что прошлым летом оккупанты предотвратили контрнаступление Киева и вернули себе инициативу на поле боя. Руководители стран Балтии, которые считали поражение России в Украине лучшим способом гарантировать свою безопасность, теперь видят, что ход войны поворачивается в сторону Москвы.

В последние месяцы поступило немало предупреждений о возможном нападении России на НАТО в течение ближайшего десятилетия. Обеспокоенность выражали не только представители Вильнюса, Риги и Таллинна, а также министры в Стокгольме, Берлине и Лондоне, предполагающие возможный конфликт в течение двух-восемь лет.

Региональные лидеры рассматривают три страны Балтии как особо уязвимые из-за их небольших территорий и ограниченных связей с другими членами НАТО. Они обеспокоены тем, что Путин, увеличив свою уверенность, может попытаться вызвать раскол и неопределенность в Альянсе путем провокаций или даже военной агрессии.

Страны Балтии. Фото: FT

Эти беспокойства еще больше вырастают из-за возможности возвращения Дональда Трампа в Белый дом после ноябрьских президентских выборов. Это вызывает серьезные сомнения в том, насколько активно США будут поддерживать безопасность в Европе. В момент, когда многие чиновники и аналитики сомневаются в способности Европы самостоятельно защитить себя, эти переживания становятся еще более актуальными.

Рядом с растущей тревогой существует ощущение, что страны Балтии теперь находятся в большей безопасности, чем когда-либо прежде, благодаря их членству в НАТО. Этот "парадокс" признает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Западный оборонный Альянс в прошлом году усилился из-за присоединения Финляндии и Швеции, что превратило Балтийское море в то, что Шимоните называет "озером НАТО".

Страны НАТО, включая Германию, США, Великобританию и другие, направляют дополнительные войска в страны Балтии и другие прифронтовые государства. Эстония, Латвия и Литва готовы значительно увеличить расходы на оборону до 3% валового внутреннего продукта в ближайшие несколько лет, что значительно превышает целевой показатель НАТО в 2%.

В то же время РФ "увязла" в Украине, а ее западные приграничные районы, обращенные к странам Балтии и Финляндии, практически свободны от войск.

"Мы в большей безопасности, чем когда-либо раньше. Если Путин проверит НАТО, НАТО сработает", — говорит министр иностранных дел Эстони Маргус Цахкна.

Эстония, Латвия и Литва присоединились к НАТО почти ровно 20 лет назад за несколько недель до того, как они стали членами ЕС.

Аннексированные Советским Союзом в 1944 году, эти три страны восстановили свою независимость в начале 1990-х годов. Их частые предупреждения о российском реваншизме были проигнорированы — ошибка, которую признали президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры.

Напомним, посол Эстонии Вильяр Люби, посол Латвии Ивита Бурмистре и временный поверенный в делах Литвы Лина Зигмантайте в Великобритании призвали поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне Россию. Они подчеркнули, что вступление Украины в НАТО поможет укрепить безопасность Североатлантического союза.

Также министр обороны Эстонии Ганно Певкур заявил, что было найдено еще миллион боеприпасов и ракет для Украины. Это половина от необходимого количества для Вооруженных сил Украины до конца этого года.